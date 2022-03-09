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Війну треба закінчувати та сідати за стіл переговорів, - Зеленський

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Війну треба закінчувати та сідати за стіл переговорів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати та сідати за стіл переговорів.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війну треба закінчувати, треба сідати за стіл переговорів. Але чесних і предметних, в інтересах людей, а не застарілих, вбивчих амбіцій", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні розмовляв з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, премє'ром Ізраїлю Бенетом, прем'єром Люксембургу Бетелем та з президентом Франції Макроном.

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Топ коментарі

  • Olexandr Ivashura
    Знову побачив мір в очах *****? Невиправний довбйб.
  • время
    З вбивцями не ведуть перемовин.Вбивця має бути засудженим.
  • Підлога Маккартні
    А с ****** что делать? Не зеля, так не пойдет
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