5 тисяч цивільних покинули тимчасово окуповану частину Сумської області, - Верещук

Вже третій день російські окупанти не дають можливості відкрити гуманітарний коридор Маріуполь - Запоріжжя

На сьогодні 5 тисяч цивільних покинули тимчасово окуповану частину Сумської області. Також звідти вдалося виїхати ще 1 700 іноземним студентам. Про це віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Верещук розповіла, що вдалося відкрити гуманітарний коридор Суми - Полтава, тому що посередником був Червоний хрест.

"На сьогодні 5 тисяч українців і українок змогли покинути тимчасово окуповану частину Сумської області і виїхати у більш безпечне місце. Крім того, 1 тис. 700 іноземних студентів покинули Сумську область і поїхали в напрямку Полтави, а потім на Львівщину і далі в Європу", - зазначила Верещук.

Також вона повідомила, що сьогодні знову не вдалося відкрити гуманітарний коридор Маріуполь - Запоріжжя.

"Третій день місто в повній облозі, третій день ми просимо і вимагаємо від ереф, від світової спільноти, відкрити гуманітарний коридор. Третій день наш вантаж обстрілюють, ми не можемо дістатися туди, люди реально в катастрофічній ситуації - там не вистачає води, там немає світла, зв'язку - і це 300 тисяч людей, які на сьогодні стали заручниками тих, хто прирікає на смерть дітей, інсулінозалежних, онкохворих, жінок - абсолютно цивільних людей, які не воюють, які хочуть виїхати", - наголосила Верещук.

Завтра Україна буде вкотре звертатися до країни-окупанта й вимагати коридору з Маріуполя до Запоріжжя. Верещук розповіла, що вже кілька днів український гуманітарний вантаж виїжджає до Маріуполя, проте доїхати не вдається.

"Під'їхавши до Пологів, там нас зупиняють зустрічним вогнем вороги, які не хочуть, щоб до Маріуполя дістався вантаж - 90 тонн - води, медикаментів і таких необхідних продуктів", - наголосила вона.

Верещук зазначила, що і вона, і президент України Володимир Зеленський, і світові лідери звертаються до ереф щодо надання коридору. За її словами, в Маріуполі є 70 громадян Туреччини .

"Пан Ердоган звертався до пана Путіна, але нічого не допомагає", - сказала Верещук. При цьому вона нагадала, що вчора, 7 березня, від збезводнення померла маленька дитина. "У 21 столітті померла в Маріуполі від обезводнення", - наголосила Верещук.