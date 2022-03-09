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Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні

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8 березня, в Україні було вбито російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

Юрій Агарков раніше займав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.

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Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні 01
Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні 02

Топ коментарі

  • Marko Lukash
    Агарков став огарком ... Яка ж противна пика , Господи прости ... То дійсно якесь зомбі кацапське ...
  • Семн Семныя
    Кожен вечір якась гарна новина. Вчора генерал, сьогодні полковник. Супер. Можно спати. Добраніч.
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Унтерфюрер СС
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