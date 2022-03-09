Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні
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8 березня, в Україні було вбито російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.
Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Юрій Агарков раніше займав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.