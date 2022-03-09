Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російська авіабомба вбила всю сім'ю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах. ФОТО

26 99926
Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати

У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це у Facebook повідомив випускник факультету фізичної культури і спорту СумДПУ ім. А.С. Макаренка, тренер Євген Леоненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення, міста Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав тренер.

Російська авіабомба вбила всю сімю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах 01

При цьому він наголосив, що разом із чемпіоном загинула вся його родина.

Російська авіабомба вбила всю сімю 16-річного чемпіона України із самбо у Сумах 02

"Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл", – уточнив Леоненко, зазначивши, що це велике горе для родини самбістів, родичів та для усіх.

Читайте також: У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські "Гради" обстрілюють Чернігів, на Київщині найгарячіше в Бучанському районі, - звіти ОДА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ередна Воцвеш
    уже выгнать их мало.... Хочется так же, убить их отцов и братьев!
  • время
    Співчуття близьким. Хто ще бажає перемовин з вбивцею?
  • Mavka Ukraina
    ..и самок, чтоб не плодились
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини