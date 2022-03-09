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Росіянам заборонили купувати готівкову валюту, а євро з депозиту вже не зняти

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Центробанк заборонив продаж валюти в касах російського банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч

Про це повідомляє Центробанк, інформує Цензор.НЕТ.

Такий порядок діятиме з середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.

В цей період клієнти банків зможуть зняти з валютних рахунків до 10 тисяч доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10 відсотків вкладів, зазначають в ЦБ.

Незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти клієнти не змінуть.

Ті росіяни, які відзавтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише в рублях.

Банки до вересня не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Звичайно, продавати валюту можна у будь-який час.

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    У Росії побили далекобійника, який наніс на вантажівку окупаційний символ "Z"
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Как храбрый рубль деревянного доллара победил)))
  • Алекс Мышкевич
    ***** сказав - ***** сдєлал:

    СССР-2

    гарний закон, тільки срок за валютні операції не прописаний
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