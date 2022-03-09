Росіянам заборонили купувати готівкову валюту, а євро з депозиту вже не зняти

Центробанк заборонив продаж валюти в касах російського банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч

Про це повідомляє Центробанк, інформує Цензор.НЕТ.

Такий порядок діятиме з середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.

В цей період клієнти банків зможуть зняти з валютних рахунків до 10 тисяч доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10 відсотків вкладів, зазначають в ЦБ.

Незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти клієнти не змінуть.

Ті росіяни, які відзавтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише в рублях.

Банки до вересня не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Звичайно, продавати валюту можна у будь-який час.