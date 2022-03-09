До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст

До Києва для боротьби проти російських окупантів прибуло приблизно 40 тис. іноземних добровольців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 березня у твіттері повідомив канадський телеведучий Дін Бланделл.

"Приблизно 40 тис. іноземних бійців (військових та колишніх військових) дісталися Києва. Так багато канадців, що вони дали їм власний підрозділ (500 і їхня кількість зростає)", – написав Бланделл.



Телеведучий послався на інформацію, яку дістав від колишнього військового, котрий перебуває у столиці України.

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