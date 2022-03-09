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До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст

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До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст
До Києва для боротьби проти російських окупантів прибуло приблизно 40 тис. іноземних добровольців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 березня у твіттері повідомив канадський телеведучий Дін Бланделл.

"Приблизно 40 тис. іноземних бійців (військових та колишніх військових) дісталися Києва. Так багато канадців, що вони дали їм власний підрозділ (500 і їхня кількість зростає)", – написав Бланделл.

Телеведучий послався на інформацію, яку дістав від колишнього військового, котрий перебуває у столиці України.

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Топ коментарі

  • Петр Иванов 637dda9f
    В то время как Путин не может наскрести тысячу боевиков Вагнера у нас 40 тысяч отборных вояк Иностранного Легиона.
    На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
  • alexandr shamov
    Добровольцы , так сказать... Значит дело будет. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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