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Україна говоритиме з РФ про припинення бойових дій та виведення російських військ, - Кулеба

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Україна говоритиме з РФ про припинення бойових дій та виведення російських військ, - Кулеба
Переговорна позиція української сторони з Росією полягає у припиненні бойових дій, відведенні російських сил з України та захисті своєї території.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На столі припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває. Війну потрібно припинити. Треба зберегти українські життя, українські міста, але говорити не означає здаватися і тому ніхто здаватися не планує. Послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - сказав міністр.

За словами Кулеби, сигнали Зеленського щодо окупованих Криму та Донбасу є насправді сигналом про готовність до переговорів, але президент дуже чітко налаштований на захист України, її територіальної цілісності.

Також читайте: Кожна санкція проти РФ - це наближення перемоги та збережене людське життя, - Кулеба

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Трлько полный вывод кацаповойск, в том числе и с Крыма, и с Донбасса. С полной выплатой репараций. В противном случае, война перейдет на территорию лаптестана.
  • Виктор Дийнега
    Может придется писать много букв но, хотелось бы сделать предупреждающее обращение к украинцам которые уже считают что Украина одержала победу. Запомните - эффект эйфории в тысячу раз хуже эффекта неожиданности.

    Исторически, украинцы уже громили московитов но, после победы украинцев, московитам удавалось наносить повторный и неожиданный удар в результате которого украинцы сдавали свои позиции и причины этих поражений - преждевременная эйфория от победы.

    Исторический фрагмент из 1917 года. Первая украинско-большевитская война, где армия УНР под командованием Петлюры наглухо разбивает армию большевиков. Украинцы вне себя от победы и считают что им никто больше не угрожает. В это же время, армия большевиков устраняет слабые места в рядах армии, меняет тактику и уже в 1918 году производит повторную неожиданную атаку в результате чего разбивает ряды сопротивления и захватывает города и власть в Киеве.

    Исторический фрагмент: первая советско-финская война прошла с огромными потерями для советской армии и отступление. Следом сталин развязал вторую советско-финскую войну в которой большевикам удалось откусить кусок чужей территории. Опять же советский воспользовался победной эйфорией финов.

    Исторический фрагмент: Первая чеченская война, в которой рашка несет ужасающие потери и покидает Чечню приняв поражение. И следом путин развязывает вторую чеченскую войну и оккупирует Чечню. Опять же путин воспользовался победной эйфорией чеченцев.

    Все что нужно делать украинцам, независимо от дальнейших событий - это воевать и готовится к второй атаке рашки или образования которое на месте этой опухоли появится....
  • Yuriy Kundin
    "Заглянуть в глаза Путину" и "Просто перестать стрелять" уже не пройдет. Украинцы не дадут.
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