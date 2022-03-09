Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти обмежень на імпорт енергоносіїв з РФ: "Непропорційно великий тягар"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, хоча країна засуджує напад Росії на Україну, вона не підтримує санкції проти Москви, які стосуються заборони на імпорт російських енергоносіїв.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоча ми засуджуємо російський збройний наступ та війну, ми не дозволимо примусити угорські родини платити за війну, тому санкції не можна розширяти на сфери нафти й газу", - зазначив він.

Поширення санкцій на російський енергетичний сектор буде "непропорційно великим тягарем" для Угорщини, сказав Орбан.

Більшість імпорту нафти та природного газу Угорщиною надходить з Росії, а 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом, зазначив Орбан, наголосивши, що угорська економіка "просто не може функціонувати" без російської нафти та газу.

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