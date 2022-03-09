Війська РФ катують персонал Запорізької АЕС, - Галущенко

Російські окупанти катують персонал захопленої Запорізької АЕС.

Про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях.

Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів", - йдеться в повідомленні.

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

"Працівники станції фізично та психологічно виснажені. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною. Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії", - наголосив міністр.

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