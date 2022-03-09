Футболіст Девід Бекхем і його дружина пожертвували 1,3 мільйони доларів на допомогу українським дітям

Знаменита пара також ініціювала збір коштів через свій фонд для ЮНІСЕФ

Футболіст зі світовим ім'ям Девід Бекхем і його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем, пожертвували 1,3 мільйона доларів українським дітям і їх матерям. Кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Крім того, подружжя ініціювало збір коштів через власний благодійний фонд. Гроші будуть передані ЮНІСЕФ. Всіх небайдужих просять приєднатися до пожертвувань.

"Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім'ї в розлуці. Дітей висмикують з ліжок, за одну ніч вони стали біженцями. Оскільки конфлікт в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйонів дітей зараз перебувають під загрозою.

Сьогодні, в Міжнародний жіночий день, мій фонд "7 Fund" для UNICEF закликає надати негайну допомогу для підтримки дітей, включаючи медичні товари та безпечні місця для сімей. Будь ласка, приєднайтеся до мене в підтримці UNICEF і додайте стільки, скільки можете. Спасибі", - заявив у своєму відеозверненні Девід Бекхем.