Заборона на імпорт нафти до США послабить РФ економічно, політично та ідеологічно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має поважати міжнародне право та не вести війни. Інакше вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати.

Про це Зеленський заяви у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував президенту США за рішення про заборону імпорту з Росії, нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля.

Цим рішенням Байден дав сигнал, що кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави, наголосив Зеленський.

"Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку, але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно. Бо це про свободу. Це майбутнє. Про те, куди буде рухатись увесь світ", - пояснив президент.

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