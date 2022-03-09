Макрон нарощує рейтинг на тлі російської загрози

Посередницькі зусилля чинного президента Франції Емманюеля Макрона по деескалації ситуації в Україні призвели до посилення його рейтингу напередодні нових президентських виборів. Про це свідчить опитування

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Figaro, про це свідчать останні соціологічні заміри, проведені Elabe для BFMTV і L'Express.

За останні тижні рейтинг Макрона зріс на 8,5 балів та досяг 33,5 відсотків. Як зазначається, такий показник є рекордним для першого туру, особливо - як для чинного президента.

Таке зростання соціологи називають "ефектом прапору" - хоча Макрон не проводить яскравої передвиборчої компанії і навіть лише на днях оголосив про участь у виборах, нинішня політична криза у Європі змушує французів згуртуватися навколо голови держави.

На другому місці - Марін Ле Пен. Її рейтинг впав на 2 бали - до 15 відсотки. Третю сходинку займає колишній соціаліст, а зараз один із засновників "Лівої партії" Жан-Люк Меланшон – його рейтинг зріс на 0,5 бала до 13 відсотків.

Суттєво – на 3 бали до 11 відсотків, впав рейтинг ультраправого кандидата Еріка Земмура. Як зазначається, лідер партії Reconquête тепер розплачується за свої заяви проти прийому українських біженців та колишню поблажливість щодо Володимира Путіна.

На п’ятому місці – кандидатка від партії "Республіканці" Валері Пекресс (10,5 відсотків), яку раніше вважали найбільш небезпечним суперником для Макрона.

Корекція рейтингів додатково збільшує шанси Емманюеля Макрона виграти у другому турі. Як зазначає дослідження, у випадку проходження у другий тур разом із Марін Ле Пен, чинний президент виграє із показниками 61 відсоток проти 39 відсотків. Ще більш приголомшливою перемога Макрона була би у випадку виходу у другий тур Меланшона (68,5 відсотків проти 31,5) або Земмура (69,5 відсотків проти 30,5).

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції має пройти 10 квітня, а другий тур, за необхідності – 24 квітня.

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