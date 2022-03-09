Велика Британія зможе затримувати будь-який літак РФ, який опинився в повітряному просторі країни, - міністр транспорту Шеппс
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У Великій Британії затримуватимуть будь-який російський літак, який опинився в повітряному просторі королівства.
Про це у Twitter повідомив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс, передає Цензор.НЕТ.
"Я оголосив кримінальним злочином вхід будь-якого російського літака в повітряний простір Великої Британії, тепер уряд Її величності може затримувати ці літаки", - йдеться в повідомленні.