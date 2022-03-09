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Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту "Антонова". ФОТО

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Супутникові знімки зроблені над Україною компанією Maxar Technologies

Супутники Maxar Technologies знову пролетіли над Україною – вперше за останні кілька тижнів, інформує Цензор.НЕТ.

На нових знімках показали розбитий міст в Ірпені та угруповання бронетехніки в аеропорту "Антонов".

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 04

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 02

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 03

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 04

агадаємо, біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст.

Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту Антонова 05

Крім того, окупанти захопили аеродром "Антонов" у Гостомелі і знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія".

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Топ коментарі

  • Urs
  • Miko R 798886a8
    Україна зробить іншу - нову, кращу, *********. Україна може все.
  • Elvic Vic
    Навіть одна загибла дитина цінійша за "Мрію" ...
    У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
    Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
    Це я Вам як інженер кажу .
    Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
    Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
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