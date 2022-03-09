Іноземні добровольці за бажання можуть отримати українське громадянство, - Єнін
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Хочу відзначити, що їх кількість зростає (іноземних добровольців. - Ред.). Для цього нами визначені відповідальні особи з числа Державної прикордонної служби, з числа Державної міграційної служби, які відповідають за їх організований в'їзд на територію України. У подальшому ними опікується безпосередньо Міністерство оборони. Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання", - зазначив він.
"У подальшому, якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - додав Єнін.