Польща не узгоджувала зі Штатами передачу винищувачів для України, - Нуланд

Варшава не узгоджувала з Вашингтоном рішення надати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків", - сказала вона.

"Зараз ми перебуваємо у контакті з польським урядом після опублікованої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні зрештою залишається за польським урядом", - додав прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він також зазначив, що "перспектива того, що винищувачі, які "перебувають у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині і пролетять у повітряному просторі, який оспорюється з Росією через Україну, викликає серйозне занепокоєння у всього альянсу НАТО".

Кірбі наголосив, що США продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних проблем логістики, але не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.

Як повідомлялося, 8 березня Польща заявила, що передасть усі свої винищувачі МіГ-29 США.