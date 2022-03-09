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Польща не узгоджувала зі Штатами передачу винищувачів для України, - Нуланд

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Польща не узгоджувала зі Штатами передачу винищувачів для України, - Нуланд
Варшава не узгоджувала з Вашингтоном рішення надати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків", - сказала вона.

"Зараз ми перебуваємо у контакті з польським урядом після опублікованої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні зрештою залишається за польським урядом", - додав прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він також зазначив, що "перспектива того, що винищувачі, які "перебувають у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині і пролетять у повітряному просторі, який оспорюється з Росією через Україну, викликає серйозне занепокоєння у всього альянсу НАТО".

Кірбі наголосив, що США продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних проблем логістики, але не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.

Як повідомлялося, 8 березня Польща заявила, що передасть усі свої винищувачі МіГ-29 США.

Топ коментарі

  • Elena Jewellery
    Танци з бубном продовжуються
  • Urs
    Сейчас некоторые оболтусы что-то там рассказывают про НАТО в негативном аспекте и это однозначно - не наши еноты хотя бы потому, что что НАТО стала нашим тылом, который обеспечивает нас всем материально-техническим снабжением, которое нужно. Такого у нас никогда не было и поток снабжения только возрастает. Причем, часто мы получаем такие вооружения, что противнику просто нечего ему противопоставить. Часть бронетехники уничтожается настолько люто, что иногда даже определить сложно, что же это было, до встречи с ракетой, а уж как русский экипаж был удивлен, приходится только догадываться, поскольку от него не остается вообще ничего.
    Кроме того, к нам идет все возрастающий поток добровольцев и не простых, а бывших бойцов национальных спецназов. То есть, это - высококвалифицированные специалисты, способные работать автономно и выполнять задачи любой сложности. Достаточно сказать, что на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
    Кроме того, мы сейчас имеем прямые каналы получения данных авиационной и космической разведки, в режиме онлайн. Если о возможностях спутниковой группировки мы можем только догадываться, то в то время, когда пишутся эти строки, в небе Польши и Румынии одновременно в небе находятся два самолета радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании и США, командный самолет целеуказания и сразу три воздушных танкера. Причем, самолеты-разведчики - большие машины, которые не нуждаются в дозаправке, а потому - заправляются какие-то другие птички. Много птичек.
    Так что все, кто крошит батон на НАТО, либо дурак, либо кацапский казачок.
  • Urs
    Не навреди

    надо быть внимательным и рассудительным, чтобы невольно не стать звеном в пропагандистской цепи врага. Поэтому, когда идет какая-то непонятная информация, которая может нанести ущерб нам или нашим партнерам, либо нашим с ними связям, лучше помолчать и посмотреть за развитием ситуации. Вполне возможно, что через пару шагов ситуация прояснится и тогда прийдется либо брать свои слова обратно, либо делать выводы и в следующий раз прикусывать язык.
    Примерно так выглядела тема с передачей нам боевых самолетов нашими западными партнерами. Просто ради интереса, каждый может вспомнить все то, что довелось читать на эту тему и представить, насколько она была «унавожена» противником и как многие плескались в этой теме. И вот мы предлагаем официальное заявление Республики Польша по этому вопросу. Звучит оно примерно так:
    «Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Раммштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.
    В то же время Польша просит Соединенные Штаты предоставить нам подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
    Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе».
    Это можно почитать в оригинале, на официальном сайте. А нам надо понимать вот что. Так, как наши военные кромсают врага, никто этого сделать банально не может. На сегодня нет ни одной армии мира, которая с такой эффективностью способна утилизировать российскую военщину. Введи НАТО свои сухопутные войска, они банально не смогли бы добиться такого успеха. Наша армия на сегодня - самая эффективная и боеспособная в мире.
    А если ей подкинуть современного оружия, что местами сделали наши партнеры, то эта эффективность превращается в какой-то неумолимый конвейер смерти, для российской армии. Так, как воюем мы, никто воевать не умеет. Поэтому нам постепенно дают все более современное оружие, с уверенностью в том, что мы ему найдем применение куда лучшее, чем это получается у их военных.
    Так, американские военные специалисты уже признали, что применение Джавелинов бойцами ВСУ намного выше, чем было зафиксировано у американских военных в Ираке. А это значит, что в общем, наши военные не сильно-то и нуждаются в помощи именно войсками. Нам просто нужна логистика и вся российская армия уйдет на свалку. Кстати, сами российские военные это понимают все более ясно и для того, чтобы еще хоть сколько-то протянуть агонию их группировки, кацапам прийдется вводить заградотряды или что-то наподобие этого.
    Ну а нам просто надо быть очень аккуратными с тем, о чем мы говорим и пишем, с учетом принципа «не навреди». Так победим!
    Анти-колорадос
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