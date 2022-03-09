Графік евакуаційних поїздів на 9 березня
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на перевізника.
✅ З Києва: 01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків
06:23 - №142 Львів - Лиман
06:23 - №114 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Лиман - Ужгород
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
✅ Рейси по ст. Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
08:00 - ІС+ Харків - Львів
12:36 - №46 Лиман - Ужгород
14:00 - ІС+ Харків - Львів
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:09 - №15 Харків – Рахів
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лиман
15.02 Харків-Ужгород
✅ Рейси по ст. Дніпро:
06:23 - №796 Дніпро - Харків
14:00 - №732 Дніпро – Львів
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
✅ Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
✅ Рейси по ст. Вінниця:
00:28 - №105 Київ - Одеса
00:58 - №078 Одеса - Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ - Хмельницький
03:42 - №060 Чоп - Київ
03:42 - №058 Ворохта - Київ
03:54 - №106 Одеса - Київ
04:31 - №081 Ужгород - Київ
04:42 - №050 Трускавець – Київ
06:03 - №056 Рахів – Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
18:07 - №055 Київ – Рахів
20:50 - №716 Львів – Київ
21:45 - №081 Київ – Ужгород
22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
23:17 - №049 Київ – Трускавець
23:26 - №057 Київ – Ворохта
23:26 - №059 Київ – Чоп
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз можемо анонсувати наступне:
Додаткові евакорейси по ст. Харків:
9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
10:40 - №239/240 Харків - Львів.
Додаткові евакорейси по ст. Дніпро:
8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;
10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;
11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;
15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець.
Додаткові евакорейси по ст. Запоріжжя:
11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;
16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель.
Додаткові евакорейси по ст. Кривий Ріг:
10:30 - №916/915 Кривий Ріг - Хелм.
Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться з Лиману - о 13:00 до Львова, та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.
🚆 Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня:
№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
№35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.