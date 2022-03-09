Rolex більше не постачають до Росії
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Швейцарський бренд годинників Rolex припинив експорт в РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.
Тепер годинники цього люксового швейцарського бренду можна купити в Росії лише у роздрібних продавців, які завезли цей товар ще до нападу РФ на Україну.
У Rolex також наголосили, що не володіють жодними компаніями чи нерухомістю в РФ.
Rolex - найбільший у світі виробник годинників преміум-класу. Він утримує майже третину світового ринку та щороку продає своєї продукції на 8,6 млрд доларів.