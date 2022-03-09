Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв

Президенту РФ Володимиру Путіну оточення не повідомляє повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема йому не розповідають, що 100% українців проти окупантів.

Про це розповів під час телемарафону журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

За його словами, російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально "по нулях" для іноземної аудиторії.

"Порівнюючи з 2014 роком, коли їм вдалося вплинути на частину західної думки, тепер у Європі немає жодної адекватної людини, яка б повірила у ці фейки. На жаль, для російської аудиторії це працює. Для мене було сумним дізнатися, що навіть люди, які два тижні тому використовували інтернет для пошуку правильної інформації, після закриття Twitter, Facebook, YouTube, ТВ Дощ просто перестали шукати. Тому іноді отримуючи інформацію з ТБ, ВКонтакте, у них трохи перевернута картина. Проблема не в тому, що робляться фейки, а в тому, що закрилися джерела інформації", - наголосив журналіст.

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Христо Грозєв наголошує, що у Росії є еліта, яка незадоволена тим, що відбувається. Він вважає, що навіть для багатьох людей з оточення Путіна ця війна була несподіванкою.

"У них, звичайно, буде мотивація щось змінювати, використовуючи невдоволення людей, яке з’явиться, коли матері зрозуміють, що вже тисячі, а не сотні їхніх синів мертві. А ми вже чекатимемо на протести, які будуть спонсоровані олігархами", - зазначив експерт.

Багато хто говорить, що Путін перебуває в інформаційному вакуумі. За словами журналіста, більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво.

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"Я про це довго думав ще з 2017 року, коли ми робили розслідування про обстріл Маріуполя в лютому 2015-го. Ми тоді робили це розслідування на основі сотень годин телефонних розмов, які нам передав ваш уряд, щоб незалежно оцінити, хто саме стріляв. І ось тоді я помітив, що про більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво. Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу. З іншого боку, внутрішні джерела все більше готові розповідати. Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет (із тих, яких уже немає в російському запасі) було вистрілено у Вінницю, то президент РФ сказився. Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні. Тому я думаю, що щось доходить, але більшість ховають від нього. Тому й інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до окупантів, найімовірніше, не доходить до нього. Йому просто бояться про це повідомляти", - зазначив журналіст-розслідувач Bellingcat.