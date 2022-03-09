Британія заборонила своїм військовим їхати воювати в Україну

Заборона діє "до особливого розпорядження". Порушникам загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Заборону було оприлюднено на тлі чуток про те, що четверо службовців поїхали з країни, щоб взяти участь у захисті України від агресії РФ.

"Усім військовим заборонено виїжджати в Україну до подальшого розпорядження. Заборона діє незалежно від того, перебуває боєць у відпустці чи ні", – зазначили у відомстві.

Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.