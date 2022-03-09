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Евакуюватися за кордон краще не з готівкою, а з банківською карткою, - НБУ

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Евакуюватися за кордон краще не з готівкою, а з банківською карткою, - НБУ
Національний банк України рекомендує українцям, які збираються евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а покласти її на свої карткові рахунки в Україні.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

В НБУ наголосили, що українці за кордоном можуть розплачуватися безготівково картками українських банків, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом, а не курсом готівкового обміну.

"Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн. Але це займе час. Отже, якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні і безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку. Тоді курс конвертації буде набагато кращим за курс "чорного ринку", - сказав Шабан.

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Топ коментарі

  • Hennadii Berlovskyi
    Добра порада. Але я не вірю, що з добрих намірів. Насправді, біженці мають проблему з обміном гривні, на валюту. Ми з дружиною прихистили дві сім'ї з дітьми. Люди з Київської області. Вони більшу частину грошей мали готівкою. Я живу в невеликому Польскому містечку. Так от в жодному обміннику, гривню не купують. Або купують за смішні гроші. За 1000 гривень, дають ледь не 50 злотих. Це знущання! З'явилось багато бариг. Наших, українських. Які начебто хочуть допомогти, і дають на 10 злотих більше, ніж в обміннику. От така справа.
  • Ustym Karmaliuk
    Шо за бред? Скільки є гривень на карті, на стільки можна і розраховуватись в тій же Польші. Банківський курс нормальний.
  • Ksenia VB
    Якраз з добрих. Адже по картці за злотий 9 гривень. До війни був 7.
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