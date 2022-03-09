Евакуюватися за кордон краще не з готівкою, а з банківською карткою, - НБУ

Національний банк України рекомендує українцям, які збираються евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а покласти її на свої карткові рахунки в Україні.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

В НБУ наголосили, що українці за кордоном можуть розплачуватися безготівково картками українських банків, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом, а не курсом готівкового обміну.

"Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн. Але це займе час. Отже, якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні і безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку. Тоді курс конвертації буде набагато кращим за курс "чорного ринку", - сказав Шабан.