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На Харківщині ворог бомбардує об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки

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На Харківщині ворог бомбардує об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки
На Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури, такі як електропідстанції й ТЕЦ-5, та житло мирного населення.

Про це повідомляє у Телеграмі відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"За добу зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого - близько 200", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що критична ситуація склалася у місті Ізюмі. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілів обов’язково дотримуватися заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

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У разі виявлення виявленні підозрілого предмета необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Для фіксації та реагування на ваші повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

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