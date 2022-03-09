Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні, - розвідка США

Росія може розпочати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.

Про це заявили керівники розвідувальної спільноти США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України", – сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз.

За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.

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"Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)… що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", – сказала Хейнс.

"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками, на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000.

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