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Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю

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Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю
Військові експерти Тайваню вивчають досвід України у боротьбі з Росією для власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай вирішить захопити острів силою.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Хоча уряд Тайваню не повідомляв про жодну незвичайну діяльність військових у Китаї, які розглядають острів як свою власну територію, Тайбей підвищив рівень готовності.

За інформацією видання, Тайвань уважно стежить, як РФ використовує високоточні ракети, а також вивчає тактично продуманий опір України, незважаючи на те, що Росія вважається потужнішою у військовому плані.

Президентка Тайваню Цай Інвень відстоює ідею "асиметричної війни", щоб зробити свої сили більш мобільними та важкодоступними, наприклад, за допомогою ракет, встановлених на транспортних засобах.

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Директор Інституту досліджень китайської військової справи Тайваньського національного університету оборони сказав, що Україна використовувала ту саму концепцію з мобільною зброєю, щоб зупинити російські сили.

Також Тайвань начеебто розробляє ракети, які можуть досягати цілі у Китаї. Минулого тижня міністерство оборони заявило, що планує більш ніж вдвічі збільшити свою річну потужність виробництва ракет до майже 500 в цьому році.

Однак експерти вказують, що між позиціями Тайваню та України є великі розбіжності. Наприклад, природний бар'єр Тайванської протоки, який відділяє його від Китаю. Україна натомість має довгий сухопутний кордон з Росією.

Крім того, у Тайвані тривають розмови про те, чи прийдуть сили США на допомогу Тайваню в разі китайської атаки. Вашингтон не дає на це чіткої відповіді.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А китайці вивчають санкції. Бо ж вони без західного ринку і технологій швидко скатяться з олімпу.
  • Hennadii Berlovskyi
    Можу запевнити Тайванців, США не прийде. Зброї зашлють, глубоке занепоєння буде, засудження дій Китаю, але то все. Воювати за вас вони не будуть.
  • PowerOfTheMirror
    на заході він боїться війни. Важливо нагадати, що якщо Україна впаде, то Китай, ймовірно, візьме Тайвань. Більшість мікропроцесорів у світі виготовляється саме там. США, ймовірно, будуть боротися за цей стратегічний ресурс. Тож ризик світової війни все ще високий, якщо Україна впаде. Але якщо Україну підтримають, то Росія буде демілітаризована, а Китай знеохочений, ризик війни зменшиться.
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