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Російські війська стрімко втрачають військову техніку в Україні, - CNN

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Російські війська стрімко втрачають військову техніку в Україні, - CNN
За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили джерела в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, що використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.

Серед втраченої техніки - танки, літаки, артилерія та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня.

За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.

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Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПРО ТО ШО ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ НЄПАБЄДІМАЯ І ЛЄГЄНДАРНАЯ-ЗСУ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ...
  • Влад Селлер
    Шановне товариство! Сьогодні, 9 березня 2022 року в Україні пам`ятна дата, сьогодні День Народження Т.Г. Шевченка. ( народився 9 березня 1814 року). Тож бажаю, щоб сьогодні наші хлопці, всі хто боронить Україну від **********-кацапської навали, в честь дня народження нашого великого поета, дали би цій орді просратись по повній програмі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
  • Яр Холодний
    Вже розвернулася "партизанка"! Де вони наберуть стільки військ щоб охоронять ті трубопроводи?! Це буде "армія що сама себе охоронятиме"!
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