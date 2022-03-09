Бердянськ залишився без тепла, бо окупанти пошкодили газогін. ЗМІ змушують працювати під дулом автомата - голова ОВА

Бердянськ Запорізької області при мінусовій температурі залишився без газу, в місті транслюють російські канали.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Бердянську ситуація ускладнилась у зв'язку з тим, що пошкодили газогін, і все місто відключене від теплопостачання. При цьому зараз в області зараз морози, зараз температура мінус 3, завтра мінус сім", - зазначив Старух.

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Він додав, що контактує з мерами усіх міст, щоб якось вирішити ситуацію. В Мелітополі, за словами Старуха, ворог нарощує свої потужності, в місті складна ситуація в медичній галузі.

Крім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду.

"Захопили телевежі в Бедянську і Мелітополі, встановили свої передавачі. Журналістів примушують працювати практично під дулом автомату", - також повідомив Старух.