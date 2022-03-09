Якщо Китай порушуватиме санкції проти РФ, його позбавлять технологій
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Міністр торгівлі США Джіна Раймондо пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.
"Вони мають власні інтереси не постачати цей матеріал до Росії, – сказала Раймондо. – Тож вони роблять це не від доброти свого серця".
За даними NYT, США можуть "по суті закрити" будь-яку китайську компанію, яка порушує заборону на експорт чіпів до Росії та Білорусі.
Видання нагадує, що до вторгнення в Україну Росія купувала більшість чіпів у Китаю.