Новини

Якщо Китай порушуватиме санкції проти РФ, його позбавлять технологій

18 63610
Якщо Китай порушуватиме санкції проти РФ, його позбавлять технологій
Міністр торгівлі США Джіна Раймондо пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.

"Вони мають власні інтереси не постачати цей матеріал до Росії, – сказала Раймондо. – Тож вони роблять це не від доброти свого серця".

За даними NYT, США можуть "по суті закрити" будь-яку китайську компанію, яка порушує заборону на експорт чіпів до Росії та Білорусі.

Видання нагадує, що до вторгнення в Україну Росія купувала більшість чіпів у Китаю.

Топ коментарі

  • Vladyslav Shev
    Нарешті... почніть трохи закривати жовту, ******** морду! А то Китай не кращі чим поРашка в своїх амбіціях, а щось розвонялися останній час про "порозуміння сторін" і "мирне вирішення питань"
  • Bob Fayn
    Добровольцев территориальной оборона Киева вооружили немецкими противотанковыми гранатометами Panzerfaust 3 и реактивными гранатометами Instalaza C90, сообщает «Главред».
  • Олена Тихонова b920a9e0
    І так підійде. Аби ембарго, а добровільно чи примусово, то таке.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини