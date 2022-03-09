"Не бачу можливості повернення до нормальних відносин з РФ", - Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон відкидає повернення до нормальних відносин з Росією, адже навіть поразка в Україні не зробить її передбачуваною і демократичною країною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав в інтерв’ю PAP.

"Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи міжнародного права, і я не бачу можливості повернення до нормальних відносин" - сказав Джонсон, відповідаючи на питання, як довго Росія буде ізольована.

Джонсон заявив, що поразка президента Путіна в Україні не зробить Росію демократичною і передбачуваною країною.

"Не наше завдання намагатися змінити Росію, вирішувати, якою має бути Росія. Наше завдання – домогтися того, щоб ми були єдині і ми протистояли агресії, допомагаючи Україні. І щоб Путін зазнав невдачі в цьому починанні", - сказав він.

Він пояснив, що, намагаючись передбачити наслідки невдачі Путіна або вгадати, що буде після неї, відволікається увага від основної нинішньої мети допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон

"Нам потрібно зробити так, щоб він залишався політично ізольованим, щоб на нього був економічний тиск, і ми продовжимо нинішню підтримку України", - сказав глава британського уряду.

"Я не думаю, що це станеться, але навіть якби Путін зміг повністю підпорядкувати Україну, навіть якби йому вдалося взяти Київ, проголосити перемогу, важливо, щоб ми на жодному етапі не нормалізували відносини і навіть не підтримували перспективу нормалізації відносин. Рубікон перейдений, фундаментальні принципи міжнародного права, цивілізованої поведінки порушено", - наголосив Джонсон.