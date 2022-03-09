Естонський сервіс таксі Bolt пожертвує 5 мільйонів євро на підтримку України, а також закриє діяльність у Білорусі та вилучить російські продукти зі служби доставки продуктів.

Про це заявив засновник та гендиректор Bolt Маркус Вілліг, передає Укрінформ з посиланням на ERR, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, компанія планує здійснити три "великі кроки": пожертвувати 5 відсотків від усіх європейських замовлень Bolt протягом наступних двох тижнів на підтримку українського народу; видалити російські продукти із ринку Bolt та згорнути операції Bolt у Білорусі.

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"Це коштуватиме нам мільйони. Але свобода вартує більшого", — сказав Вілліг.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують об’єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти рф до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

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