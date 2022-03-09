Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції

Найбільший у Росії виробник автомобілів КамАЗ через санкції зіткнувся з нестачею деталей для виготовлення вантажівок.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше російські КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

Через запроваджені санкції проти Росії виник дефіцит іноземних запчастин, тому завод змушений використовувати російські комплектуючі.

"У зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно в комплектаціях з російськими аналогами - КПП 154, двигунами КамАЗ, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться в листі, який завод надіслав у ЗМІ.