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Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції

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Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції
Найбільший у Росії виробник автомобілів КамАЗ через санкції зіткнувся з нестачею деталей для виготовлення вантажівок.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше російські КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

Через запроваджені санкції проти Росії виник дефіцит іноземних запчастин, тому завод змушений використовувати російські комплектуючі.

"У зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно в комплектаціях з російськими аналогами - КПП 154, двигунами КамАЗ, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться в листі, який завод надіслав у ЗМІ.

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Топ коментарі

  • Константин См
    а майстер Лєвша навіть в першоджерелі чим "прославився"? англійці зробили механічну блоху в масштабі 1:1 і вона вміла навіть стрибати(десь середина 19ст.), а той самий Лєвша типу "підкував" її - а насправді просто зробив так, що вона більше не змогла стрибати - що кацапу не дай - все поламає; мабуть та історія навіть відразу була тонким стьобом
  • Саша Иванов 67f184a3
    Камаз пішов на х*й
  • Сергей Середа
    Импортозамещение началось!
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