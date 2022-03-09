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Universal Music Group призупиняє роботу в РФ

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Universal Music Group призупиняє роботу в РФ
Найбільша у світі музична компанія Universal Music Group NV заявила, що призупиняє всі операції в Росії та негайно закриває свої офіси на території країни-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що компанія дотримується міжнародних санкцій.

Дискусії щодо виходу з російського ринку ведуться і в інших музичних гігантах, Sony Music Group і Warner Music Group Corp.

"Такі кроки підсилюють культурні санкції, які запроваджують глобальні розважальні компанії, намагаючись ізолювати Росію економічно та культурно як покарання за її військові дії", - зазначає видання.

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Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Слухайте балалаешные оркестры
  • jura bucaphalus
    Слухайте Газманова і Маршала з Лепсом
  • сергей сергей cf2270e1
    От Кобзон Music Group

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