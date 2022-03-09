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Окупанти хочуть залучити 800 бійців із Придністров’я. Ті проти, - Генштаб

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Окупанти хочуть залучити 800 бійців із Придністров’я. Ті проти, - Генштаб
Агресор не виключає можливість залучити до війни з Україною 800 "військовослужбовців" з окупованого Росією Придністров’я.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що через численні втрати окупанти проводять приховану мобілізацію - оголошують так звані навчальні збори на тимчасово окупованій території АР Крим, у Краснодарському краї та в ОРДЛО.

"Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників", - додали у Генштабі.

Топ коментарі

  • Xatto
    Саме час Молдові повернути окуповані землі!
  • деня e124ba78
    Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».
  • Александр Юр
    Зараз Придністров'є заявить, Придністров'я ніколи не було, а це все Молдова, і взагалі від'їбіться, і Путін - *****.
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