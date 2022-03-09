Новини • Війна

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

21 94561
Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 317,

ББМ ‒ 1070,

артилерійських систем –120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 28,

літаків – 49,

гелікоптерів – 81,

автомобільної техніки - 482,

кораблі / катери - 3,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Читайте також: Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Debor
    да что ты... мы свои потери посчитаем и отдадим должное нашим военным.. теробороне.. и гражданскому населению после победы ... про справедливость и обьективность это ты на помойке рамбера бы поведал
  • Alter Nator
    «Три богатыря». Художник Шойгу. Обёрточная бумага, акварель, гуталин с гофном. 2022 год.



  • drowsy_cat
    Ні в якому разі. Це має бути засекречено до настання незворотного перелому у війні.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини