Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 317,

ББМ ‒ 1070,

артилерійських систем –120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 28,

літаків – 49,

гелікоптерів – 81,

автомобільної техніки - 482,

кораблі / катери - 3,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.