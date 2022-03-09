Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 317,
ББМ ‒ 1070,
артилерійських систем –120,
РСЗВ - 56,
засоби ППО - 28,
літаків – 49,
гелікоптерів – 81,
автомобільної техніки - 482,
кораблі / катери - 3,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.