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США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК

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США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК
США закликають своїх громадян негайно виїхати з України через війну, радять утриматися від подорожей до країни через небезпеку, а тим американцям, хто все ж зважився відправитися - дали ряд рекомендацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний бюлетень від Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

У рекомендаціях щодо поїздок в зони підвищеного ризику зазначається, що якщо громадяни США, які нині не перебувають в Україні, але вирішили проігнорувати поради утриматися від подорожей, перед відправленням слід зробити, серед іншого, наступні кроки:

  • Складіть заповіт і вкажіть відповідних страхових бенефіціарів та/або довіреність.
  • Обговоріть з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо.
  • Поділилися важливими документами, логінами та контактними даними з близькими, щоб вони могли керувати вашими справами, якщо ви не зможете повернутися в Штати, як планувалося. Залиште зразки ДНК у свого постачальника медичних послуг на той випадок, якщо вашій родині буде необхідно отримати до них доступ.
  • Розробіть план спілкування з сім'єю та / або вашим роботодавцем або приймаючою організацією, щоб вони могли стежити за вашою безпекою та місцем розташування, коли ви подорожуєте по зонах підвищеного ризику.
  • Зареєструйте свою поїздку в програмі Smart Traveller Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення та спростити пошук вас у надзвичайній ситуації.

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"Громадяни США, які виїжджають за кордон, завжди повинні мати план дій у надзвичайних ситуаціях. Перегляньте контрольний список мандрівника", - йдеться в інформаційному бюлетені.

У відомстві нагадали, що Федеральне авіаційне управління забороняє цивільній авіації США літати в повітряному просторі України через бойові дії.

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Топ коментарі

  • Vagon SV
    "Борітеся - поборете,
    Вам Бог помагає!
    За вас правда, за вас слава
    І воля святая!"

    З днем народження, Кобзарю
  • Sanya T
    Слава Україні!
  • экзорцист
    А маскалі в Україні кожну хвилину здають кал в штанці. А по заповіту що вони можуть передати своїм манькам? Лапті, кафтан та заникані пів стакана бормотухи?
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