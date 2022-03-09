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Столтенберг: Атакувати канали постачання допомоги для України - все одно що атакувати НАТО

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Столтенберг: Атакувати канали постачання допомоги для України - все одно що атакувати НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати канали, якими Україна отримує допомогу від Альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CBС News.

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН", – сказав Столтенберг.

"Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5", – додав він.

Читайте: НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг

Стаття 5 — це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому сказано, що напад на одного члена є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно впевнений, що президент Путін знає це, і ми усуваємо будь-який простір для прорахунків, непорозумінь щодо нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО", – сказав Столтенберг.

Сполучені Штати та їхні союзники допомагають Україні зброєю та боєприпасами.

Деякі представники американської розвідки побоюються, що Москва може спробувати перекрити потік зброї, що надходить в Україну, або за допомогою авіаударів чи артилерії. Зброя, що надходить із Заходу, розвантажується в прикордонних країнах, наприклад, у Польщі, а потім відправляється наземним транспортом.

Також читайте: Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN

Топ коментарі

  • drowsy_cat
    Так і буде. НАТО саме не хоче, то путлєр їм допоможе. Путлєр уже зробив величезний внесок у формування української нації. З НАТО він теж зробить злих мисливців на орків. Давай, Пу, починай уже!
  • Козак Мамай 328e507b
    Дядько шукав шукав і нарешті знайшов у себе якісь яйця
  • Val 7469e38c
    Для таких дебілів як палєо мустьє

    30 років українського флюгерного коливаня від Заходу до тайожнава саюза і назад до Заходу - абсолютна вагома підстава для сумнівів і недовіри.
    Вже те що тепер ЗСУ мають налагоджену і дієву координацію з НАТО і отримують ******* західне озброєння є прямою індикацією встановлення довіри, попри те що у цивільній сфері продовжує залишатися значна кількість москальских казачков.
    Як український народ продовжить укріплення і розвиток цієї довіри, покажуть найближчі 3-4 місяці.
    Напевно це останній шанс для України закінчите своє 30-річне ганебне минуле і розпочати нове життя.
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