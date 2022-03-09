Столтенберг: Атакувати канали постачання допомоги для України - все одно що атакувати НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати канали, якими Україна отримує допомогу від Альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CBС News.

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН", – сказав Столтенберг.

"Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5", – додав він.

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Стаття 5 — це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому сказано, що напад на одного члена є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно впевнений, що президент Путін знає це, і ми усуваємо будь-який простір для прорахунків, непорозумінь щодо нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО", – сказав Столтенберг.

Сполучені Штати та їхні союзники допомагають Україні зброєю та боєприпасами.

Деякі представники американської розвідки побоюються, що Москва може спробувати перекрити потік зброї, що надходить в Україну, або за допомогою авіаударів чи артилерії. Зброя, що надходить із Заходу, розвантажується в прикордонних країнах, наприклад, у Польщі, а потім відправляється наземним транспортом.

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