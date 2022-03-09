Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години. Людей будуть евакуювати за 6 коридорами, - Верещук. ВIДЕО

Населення будуть евакуювати з Енергодару, Сум, Маріуполя, Волновахи, Ізюма та з-під Києва.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свого листа до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ), і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Маєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", - сказала Верещук.

За її словами, режим припинення вогню буде встановлено на наступних напрямках евакуації цивільного населення:

Енергодар Запорізької області – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь Донецької області – Запоріжжя;

Волноваха Донецької області – Покровськ Донецької області;

Ізюм Харківської області – Лозова Харківської області;

з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва через села Стоянка та Білгородка.

Крім того, за словами міністра, проводитиметься окрема спецоперація з евакуації будинку дитини з м.Ворзель Київської області, в якому станом на сьогодні перебувають 55 дітей та 26 працівників.

"Я звертаюся до РФ: ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували - це напрямки Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються жителі Волновахи і дуже просять, щоб сьогодні обіцянка РФ була виконана, і люди могли покинути свої місця, де вони зараз ховаються від вогню "Градів"... Ми дуже просимо Збройні сили РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21-ї вечора так, як ми й домовлялися", - сказала Верещук.