Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області
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Диверсійно-розвідувальна група росіян атакувала блокпост Державної прикордонної служби України в Харківській області. Українські військовослужбовці відбили напад і завдали шкоди противнику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на голову Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.
Бойове зіткнення сталося поблизу села Андріївка Балаклійської громади у ніч проти середи, 9 березня.
Зазнавши поразки, ворожі диверсанти почали відступати. Пораненого диверсанта, якого росіяни кинули в полі, українські прикордонники взяли в полон.