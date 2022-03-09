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Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області

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Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області
Диверсійно-розвідувальна група росіян атакувала блокпост Державної прикордонної служби України в Харківській області. Українські військовослужбовці відбили напад і завдали шкоди противнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на голову Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

Бойове зіткнення сталося поблизу села Андріївка Балаклійської громади у ніч проти середи, 9 березня.

Зазнавши поразки, ворожі диверсанти почали відступати. Пораненого диверсанта, якого росіяни кинули в полі, українські прикордонники взяли в полон.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли блокпост у Ясногородці, загинуло 5 осіб. 1 поранено, - МВС

Топ коментарі

  • Шимус
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    допросить а потом на кол посадить эту тварь
  • 5 копійок
    Нафіга диверсантів брати в полон?
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