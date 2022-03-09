Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області

Диверсійно-розвідувальна група росіян атакувала блокпост Державної прикордонної служби України в Харківській області. Українські військовослужбовці відбили напад і завдали шкоди противнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на голову Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

Бойове зіткнення сталося поблизу села Андріївка Балаклійської громади у ніч проти середи, 9 березня.

Зазнавши поразки, ворожі диверсанти почали відступати. Пораненого диверсанта, якого росіяни кинули в полі, українські прикордонники взяли в полон.

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