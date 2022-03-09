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Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів

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Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів
Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу. Загальна сума якої становитиме 5 млн юанів (близько 787 тисяч доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, якого цитує Reuters.

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"Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів (791 540 доларів США), куди входитимуть речі першої необхідності", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    😀

    Зловив українець золоту рибку і каже:

    - Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

    Рибка:

    - Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

    Українець:

    - Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
  • Val 7469e38c
    може ви не повірите але чутки ніби Китай є аналог США це велике перебільшення.
    Скоріше аналог бояришно-бєрьозовой фєдєрації але з мудрішими аніж у крємлє вождямі
  • govtva
    Пусть лучше на эти деньги отправят свою тероборону в Сибирь.
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