Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів

Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу. Загальна сума якої становитиме 5 млн юанів (близько 787 тисяч доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, якого цитує Reuters.

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"Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів (791 540 доларів США), куди входитимуть речі першої необхідності", - заявив він.