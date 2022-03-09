Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів
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Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу. Загальна сума якої становитиме 5 млн юанів (близько 787 тисяч доларів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, якого цитує Reuters.
"Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів (791 540 доларів США), куди входитимуть речі першої необхідності", - заявив він.