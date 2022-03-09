Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, - голова ОДА Кириленко

Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!

Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація щодо російського вторгнення за ніч з 8 на 9 березня. Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!", - пише він.

За його інформацією, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, ворог обстрілює наші позиції з Градів та 120-мм мінометів.

У Світлодарській громаді обстріли продовжуються, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення обстрілів.

В Авдіївській громаді ніч минула відносно спокійно, без обстрілів мирного населення, без втрат.

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У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у смт Північне. Відновлено електропостачання 2 котелень та приватного сектору. Зранку роботи продовжаться.

Навіть під час війни намагаємось підтримувати нормальні умови для життя.