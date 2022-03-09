США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але розглядається можливість використання інших систем ППО, - Нуланд
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Створення на території України системи ППО "Залізний купол" пов'язане зі значними труднощами
Як повыдомляэ Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті щодо України.
У відповідь на відповідне запитання одного з сенаторів Нуланд пояснила, що розгортання "Залізного купола" може бути утруднене, оскільки для цього потрібна підготовка та вміння розмістити його.
Натомість, за її словами, розглядається можливість використання інших систем ППО.
Чиновник зазначила, що США продовжують вивчати можливості розширення військової допомоги Україні щодо посилення санкцій проти РФ.
Нуланд також заявила, що США "слід розглянути" питання щодо внесення Росії до американського списку країн-спонсорів тероризму.