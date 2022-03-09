Країни Балтії прискорять від'єднання від енергосистеми Росії

Країни Балтії домовилися прискорити процес десинхронізації з енергосистемами Росії та Білорусі і завершити синхронізацію з європейськими мережами вже до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на заяву секретаря Міністерства економіки Латвії Ілзе Індріксоне, передає Цензор.НЕТ.

Країни Балтії повинні завершити десинхронізацію мережі BRELL, що з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Росією, в 2025 році.

За її словами, з Естонією і Литвою досягнута домовленість про те, що проєкт синхронізації може бути реалізований раніше, не чекаючи 2025 року.

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс також попросив Європу підтримати прискорену десинхронізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц

Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, в яке також входять Росія і Білорусь, і як і раніше залежать від центру управління в Москві і російської енергосистеми. Синхронізуватися з ENTSO-E країни Балтії планували до 2025 року.