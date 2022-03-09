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Mothercare припиняє співпрацю з Росією

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Mothercare припиняє співпрацю з Росією
Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їхніх батьків Mothercare долучився до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність у Росії..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.

Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включно з Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.

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Топ коментарі

  • Diogen Gdl
    Вообще с тем объёмом санкций что сейчас - уже почувствуют и за мкадом.
    Ненавижу русских нацистов...
    Им нельзя давать гуманитарку если начнутся голодные бунты. Пусть распадаются на 20 с гаком государств, мрази.
  • Alfa Alpha
    Mothercsre ушло пришло Motherfucker
  • Никита 1fb2dec3
    Правильно, пусть ПАРАША сидит и радуется со своими отечественными производителями, рублями и концертами баскова
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