Британія вже видала 760 віз українським біженцям

Британський міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що на розгляді перебувають ще 22 тисячі заяв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Financial Times.

Так, Грант Шаппс зазначив: "Географічно ми, звичайно, віддалені на Захід, і президент Зеленський сказав мені, що не хоче, аби українці виїжджали так далеко від країни. І ми поважаємо це бажання українського уряду."

Окрім цього міністр підкреслив, що жодна країна не надала Україні більше гуманітарної допомоги, ніж Велика Британія. На це було виділено понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

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