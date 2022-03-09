Два центри для біженців з України створили у Відні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Управління міжнародних зв’язків КМДА.
"Так, Гуманітарний центр прибуття знаходиться в Центрі спорту та розваг Леопольдштадт ("Sport & Fun-Halle") за адресою: Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. Він працює цілодобово без вихідних", - йдеться у повідомленні.
До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем. Наразі біженці з України можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка.
У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають такі послуги:
- першу медичну допомогу
- пошук тимчасового житла
- медичну та психосоціальну допомогу
- харчування та напої
- інформування про орієнтацію у Відні
- тестування на коронавірус
Також діє Реєстраційний та консультаційний центр: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень. Він працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.
Детальна інформація щодо житла, роботи, в’їзду і транспорту, освіти дітей, права на проживання тощо – за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Австрії опублікувало алгоритм дій для українців, які прибувають до Відня, рятуючись від війни.