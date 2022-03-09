Два центри для біженців з України створили у Відні

У Відні створено два центри для біженців з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Управління міжнародних зв’язків КМДА.

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"Так, Гуманітарний центр прибуття знаходиться в Центрі спорту та розваг Леопольдштадт ("Sport & Fun-Halle") за адресою: Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. Він працює цілодобово без вихідних", - йдеться у повідомленні.

До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем. Наразі біженці з України можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка.

У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають такі послуги:

- першу медичну допомогу

- пошук тимчасового житла

- медичну та психосоціальну допомогу

- харчування та напої

- інформування про орієнтацію у Відні

- тестування на коронавірус

Також діє Реєстраційний та консультаційний центр: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень. Він працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.

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Детальна інформація щодо житла, роботи, в’їзду і транспорту, освіти дітей, права на проживання тощо – за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Австрії опублікувало алгоритм дій для українців, які прибувають до Відня, рятуючись від війни.