Сотні помилуваних бійців, які перебували під вартою, стали на захист України, - Монастирський
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Вже кілька сотень українських бійців, які перебували під вартою, були помилувані та стали зі зброєю в руках на захист країни від російських окупантів.
Як інформує НВ, про це в середу, 9 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ
"Комісія з помилування зараз працює… Наскільки я пам’ятаю, йдеться про кількасот осіб, які після помилування взяли до рук зброю та пішли на захист України", - розповів глава МВС.