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Сотні помилуваних бійців, які перебували під вартою, стали на захист України, - Монастирський

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Сотні помилуваних бійців, які перебували під вартою, стали на захист України, - Монастирський
Вже кілька сотень українських бійців, які перебували під вартою, були помилувані та стали зі зброєю в руках на захист країни від російських окупантів.

Як інформує НВ, про це в середу, 9 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ

"Комісія з помилування зараз працює… Наскільки я пам’ятаю, йдеться про кількасот осіб, які після помилування взяли до рук зброю та пішли на захист України", - розповів глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усіх полонених російських окупантів утримуватимуть в одному місці, - Монастирський

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Топ коментарі

  • Андрей Кузьменко 178cfe33
    Попросите асса летчика, Владимира Топонаря, командир Су-27 у него есть мотивация он точно даст ***** москалям!!
  • Igor Svatko
    А що за символ на твоєму прапорі -"?"
  • Garry Grant
    Головорезов из "Торнадо" пустить по тылам наводить ужас на кацапню.
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