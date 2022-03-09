Зеленський обговорив із Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив оборонну співпрацю між країнами, а також шляхи посилення санкційного тиску на Росію.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський у твіттері в середу.

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