Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив всі відносини з російськими організаціями
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Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі заморозив відносини з Росією та призупинив стратегічне партнерство з російськими бізнесменами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Politico прессекретар ВЕФ Аманда Руссо.
"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка перебуває під санкціями, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", - заявила Руссо.
Як зазначається, ВЕФ дотримуватиметься санкцій США, ЄС та Швейцарії проти росії, що означає розрив зв'язків із російськими банками та нафтовими компаніями.
Водночас, у ВЕФ залишають для себе відкритою можливість послужити мостом між Росією та Україною, як тільки між країнами закінчиться активний конфлікт, пише видання.