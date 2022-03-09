У Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони

До окремої бригади територіальної оборони Харкова набирають військовозобов'язаних офіцерів і солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

"Всім військовозобов'язаним чоловікам і жінкам, які зареєстровані в Харкові, необхідно прибути в найближчий районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Там отримаєте інформацію про місце збору та порядок призову до складу бригади ТРО", - йдеться в повідомленні.

Із собою військовозобов'язаним потрібно мати: