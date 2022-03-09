Авторитетні ізраїльські історики з Центру Кантора назвали Путіна фашистом, який спотворив пам'ять про Голокост

Авторитетні вчені - дослідники антисемітизму з Центру Кантора при Тель-Авівському університеті виступили із заявою, в якій звинуватили Володимира Путіна у скоєнні військових злочинів та спотворенні пам'яті про Голокост.

Текст заяви вчених у Facebook розмістив віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо неспровоковану агресію Росії та підлі військові злочини, вчинені за вказівкою Володимира Путіна. Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало винести з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна кров тисяч жертв, в тому числі дітей", - йдеться у заяві.

Вчені також назвали абсурдними заяви Путіна про нібито наявність в Україні ідеології нацизму. Такого не може бути в країні, де чинним президентом є єврей. Стверджуючи подібне, Путін повністю спотворює пам'ять про Голокост та роль у ньому нацизму.

"Він повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання щодо боротьби з антисемітизмом і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, які спотворюють Голокост", - додали історики.

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Нинішні дії путіна та росії в Україні, на їхнє переконання, є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці, Вчені назвали режим Путіна фашистським.

"Як меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, євреї добре знають, що фашистські режими є найсерйознішою загрозою для їхнього існування, а демократія – найкращою гарантією для їхнього благополуччя. Як люди, що вивчають історію, ми знаємо, що існує час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, пригнічення та погроз Путіна", - зазначили вчені.