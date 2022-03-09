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Розвідка показала льотчиків РФ, які готуються бомбити українські міста. ФОТО

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Розвідка показала льотчиків РФ, які готуються бомбити українські міста. ФОТО
Українська розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які планують завдавати ракетно-бомбові удари по українських містах з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах. Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - наголосили в розвідці.

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